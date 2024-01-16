Ижевский механический завод в пять раз увеличил производство боевых пистолетов

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод (АО «ИМЗ») в 2023 году в пять раз увеличил производство боевых пистолетов и в два раза — выпуск продукции специального назначения, что позволило достичь рекордных показателей за всё время существования этого направления производства.