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Российские миллиардеры с начала года потеряли $83,4 млрд

Российские миллиардеры с начала года потеряли $83,4 млрд

Российские миллиардеры с начала года потеряли $83,4 млрдСовокупное состояние богатейших российских бизнесменов упало с начала года на $ 83,4 млрд, подсчитало РИА Новости, использовав для этого данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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