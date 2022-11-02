Российские миллиардеры с начала года потеряли $83,4 млрд

Российские миллиардеры с начала года потеряли $83,4 млрдСовокупное состояние богатейших российских бизнесменов упало с начала года на $ 83,4 млрд, подсчитало РИА Новости, использовав для этого данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Российские миллиардеры с начала года потеряли $83,4 млрдСовокупное состояние богатейших российских бизнесменов упало с начала года на $ 83,4 млрд, подсчитало РИА Новости, использовав для этого данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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