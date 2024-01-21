Россияне предпочитают дома квартирам: выдача такой ипотеки выросла в четыре раза

Заместитель генерального директора госкомпании Дом.РФ Алексей Ниденс на международной выставке-форуме «Россия» в рамках публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» рассказал о росте популярности частных домов среди россиян.
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