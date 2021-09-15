Любопытно, однако

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Страшненькая картина получается?

Страшненькая картина получается?

Таджики не могут выучить русский? Заставим русских учить таджикский Когда в ходе Великой Отечественной немцы оккупировали часть территории СССР, на этих землях все указатели стали писать на русском и немецком.

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Георгий Михалев
Только херню не надо писать. На английском надписи для иностранцев, так делают во многих цивилизованных странах, таблички на родном языке и английском. На таджикском языке, видимо временная мера, не будут массово ехать гастарбайтеры, не понадобятся и таблички. Но если пригласили иностранных рабочих, так сделайте минимум для них, хотя бы таблички.
Александр Бабков
Надписи на английском вообще должны быть запрещены на русских улицах . а кому не нравится НЕХРЕН К НАМ ЕХАТЬ
Георгий Михалев
Т.е. все иностранные туристы, по вашему, враги? Тогда закройте границы и сами никуда не выезжайте.
Alex Немо
Я побывал во многих странах. Но вот почему то надписи на иностранных языках видел только в аэропортах,вокзалах и некоторых исторически важных, с туристической точки зрения, местах. Чтобы были надписи на улицах или в магазинах - это уже перебор.
Георгий Михалев
И я побывал во многих странах. Везде, где много туристов, надписи дублировались, особенно в азиатских, кавказских и семитских странах. То, о чем Вы говорите, только в странах с латинским алфавитом.
Nikolia Vovchenko
А что так сильно трудно выучить элементарные вещи на русском перед тем как ехать в Россию...
Георгий Михалев
А что, так трудно выучить элементарные вещи на китайском перед тем, как ехать в Китай?
Alex Немо
Именно, там где много туристов. Гастеры к категории туристов ну никак не подходят.
природа
депутаты???????????полиция???да не будут они это решать!!!!!!!!выступления граждан?автор вы белены обьелись-вам людей не жалко?вот та же полиция на них и накинется-к гадалке не ходи.я только один выход вижу-тяжёлый ...неправильный..увы-когда парни мужчины соберутся-вооружатся и поучат понаехавших мигрантов уму-разуму-чтобы те дорогу напрочь забыли вРоссию-матушку..не вижу я другого выхода
Юлия Маслова
Только так! Ни полицаи,смелые против безоружных митингующих.но трусливо прячущиеся во время раздела русской территории мигрантами.ни депутаты .ни ФСБ .ни суды не встанут на сторону русских!
Регина Толстоброва
Нечего им делать в России, пусть у себя экономику поднимают. А здесь они только грабят и насилуют, у нас своих таких хватает.
ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВО
Платите нормально своим, чтобы могли жить и содержать семьи. Голова гидры спрятана в сверхприбылях от дешевизны труда приезжих. Будет отрублена эта голова не будет надобности в мигрантах.
абрам вербин
мутанты нужны только фальшивому бизнесу и фальшивым чиновникам.
Руслан гогорян
И получающему от этого бизнеса фальшивому царьку
абрам вербин
..и фальшивому начальству тоже. :(
Alex Немо
В свое время к нам в политех привезли группу каких-то аборигенов. Уж точно не помню, то ли с Сомали, то ли с Туниса. По началу все было нормально. Им выделили отдельный этаж на котором сделали королевский ремонт - в каждой комнате была своя душевая и туалет, что по меркам студенческой общаги, того времени, сами понимаете было ну очень круто. Однако к концу первого семестра уже все пошло по их меркам хорошо - наркотики, алкаголь рекой. Причем наркоту им привозили практически открыто. В один такой прекрасный вечер трое обезьянок в парке изнасиловали местную девчонку. Менты делали, как обычно, ну очень озабоченные лица в поисках виновных, правда найти ну не удавалось, а девчонку, четко указавшую на мартышек, просто игнорировали. А вот это уже был перебор. На третий или четвертый день после изнасилования и тишины от "правоохранителей", в том же парке нашли остатки одной из мартышек на двух деревьях. Привязанного ногами к верхушкам каждого дерева и разорванного на две не совсем равные части. Уже на следующий день от черных в городе не осталось и воспоминаний. Их всех срочно перевели в Москву. Как мартышка привязала себя ногами к верхушкам деревьев выяснить тоже не удалось. Я это к чему, может уже пора напомнить и азиатским ишакам что они не у себя дома с помощью того старого метода? Оно конечно ишаки не мартышки и по деревьям не лазят, но принцип то никто не отменял и вместо двух верхушек можно использовать и четыре...
Александр Бабков
Забыли Кандапогу? Самый надежный способ УЧИТЬ охамевших мусульман
Аркадий Шацкий
Кто то не понимает что у нас не Европа и народ терпеть не будет, затягивая решения по мигрантам только усугубляют ситуацию.
Олег Архипов
Только приход к власти патриотов,близких к рне,кро остановит это ползучее превращение в российские москвабады.
Дмитрий Демочкин
Пока не поздно !!!! Надо решать эту проблему!
Виктор маслов
Чтобы спасти Россию,нужно сжечь Москву.
Anna Komarevtseva
Ну вы дожили, Россияне!!!
Лидия Золотова
Много бреда тут написали, но главное все-таки ясно выражено:
Лидия Золотова
от мигрантов надо избавляться и как можно скорее!
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Прежде чем пускать к нам в страну мигрантов НАДО ОБЯЗАТЬ ИХ ВЫУЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК, а не писать под них указатели. Они ДОЛЖНЫ сдавать экзамен по русскому языку перед получением визы в нашу страну. А то что таблички и указатели дублируются на английском языке, это абсолютно нормально. Не забывайте что английский язык является международным языком общения и используется во всех странах мира.
абрам вербин
Жизнь в России удивляет. Люди видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности.Людям нужны новые инструменты контроля за властью. Лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Необходимо убрать всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и начальников! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны.

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