Минздрав РФ отменил регистрацию восьми импортных препаратов и исключил фармсубстанцию из ГРЛС

В список вошли оригинальные препараты зарубежных фармкомпаний, включая средства для лечения онкологических и орфанных заболеваний Статья полностью.
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