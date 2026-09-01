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Курские новости

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Курская область с 1 сентября компенсирует утраченные автомобили

Курская область с 1 сентября компенсирует утраченные автомобили

С 1 сентября жители приграничных районов Курской области получат компенсации за утраченные автомобили.

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