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Министр экологии Нижегородской области посетил комплекс по переработке отходов «Дон» в Московской области

Министр экологии Нижегородской области посетил комплекс по переработке отходов «Дон» в Московской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров нанес ответный визит в Московскую область с целью обмена опытом в реализации программы «Комплексная система с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

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