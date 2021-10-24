Министр экологии Нижегородской области посетил комплекс по переработке отходов «Дон» в Московской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров нанес ответный визит в Московскую область с целью обмена опытом в реализации программы «Комплексная система с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров нанес ответный визит в Московскую область с целью обмена опытом в реализации программы «Комплексная система с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
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