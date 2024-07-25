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Царьград

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Брат задержанного в Турции Серебрякова заявил, что СМИ опубликовали чужое фото

Брат задержанного в Турции Серебрякова заявил, что СМИ опубликовали чужое фото

На изображении, распространившемся в медиа, изображён незнакомый человек, который не имеет отношения к подозреваемому.

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