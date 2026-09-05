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Тульские новости

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В 1834 году Тула пострадала от крупных пожаров

В 1834 году Тула пострадала от крупных пожаров

Тула неоднократно подвергалась атакам огненной стихии. Надолго в памяти горожан остались два пожара 1834 года, случившиеся в июне и в сентябре.

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