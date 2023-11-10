Защитник «Фулхэма» Рим о работе ВАР: «Это просто убивает эмоции. Постоянно стоишь и ждешь решений…»

«Это просто убивает эмоции в игре. Постоянно стоишь и ждешь решений… Нужно менять ситуацию к лучшему, но мы говорим об этом уже три-четыре года – с тех пор, как ввели ВАР.
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