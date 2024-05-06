ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Ветеранов СВАО поздравили большим концертом

Ветеранов СВАО поздравили большим концертом

В Московском молодёжном центре «Планета КВН» на Шереметьевской улице в Марьиной роще 3 мая состоялось чествование ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла, которые живут в СВАО.

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