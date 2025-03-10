ЦБ ограничит кредитование российских компаний с большими долгами

Регуляторные меры будут приняты Банком России для снижения рисков при кредитовании крупных компаний с повышенной долговой нагрузкой, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова 9 марта в интервью «Российской газете».
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