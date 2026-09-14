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Зверев – девятый теннисист в Открытой эре, выигравший «Ролан Гаррос» и US Open за сезон

Александр Зверев победил Бена Шелтона в финале US Open – 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2. Немец стал девятым теннисистом в Открытой эре, выигравшим « Ролан Гаррос » и US Open за один сезон.

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