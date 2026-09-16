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Турция передала в МУС обращение в связи с атакой на ее судно дронов ВСУ

Турция передала в МУС обращение в связи с атакой на ее судно дронов ВСУ

Обращение по факту атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на турецкое грузовое судно Reyhan Sar в Чёрном море, в результате которой погиб моряк из Турции, направлено в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

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