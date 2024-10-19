В России появилась первая музыкальная разметка

Специальная музыкальная разметка появилась на 653-м километре трассы М-11 «Нева». Специалисты дочерней компании «Автодор-Инжиниринг» с помощью лаборатории иммерсионных технологий разработали специальное программное обеспечение, которое позволило перевести штрихи в ноты и воплотить в жизнь музыкальную разметку.
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