В России появилась первая музыкальная разметка

Специальная музыкальная разметка появилась на 653-м километре трассы М-11 «Нева». Специалисты дочерней компании «Автодор-Инжиниринг» с помощью лаборатории иммерсионных технологий разработали специальное программное обеспечение, которое позволило перевести штрихи в ноты и воплотить в жизнь музыкальную разметку.