Вооружённые столкновения в Сирии на фоне роста цен на топливо

В Сирии продолжаются массовые протесты против так называемого «марионеточного режима» Джулани. Выступления по всей территории страны начались после повышения цен на топливо.
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