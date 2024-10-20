Трамп заявил, что конфликта в Газе бы не было, если бы он был президентом США

Он считает, что есть шанс на возобновление непрямых переговоров Бывший президент Соединенных Штатов, кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность в том, что при его правлении в США конфликт между ХАМАС и Израилем не случился бы.
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