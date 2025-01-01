ВСУ ударили кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР

Украинские военные использовали американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).