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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Четверг, 2️⃣3️⃣ мая, 2024 год

Четверг, 2️⃣3️⃣ мая, 2024 год               🎉  Праздники  🎉 🐢 Всемирный день черепахи            🗓  Памятные даты   🗓 📔 1592 год - в Венеции инквизиция арестовала итальянского поэта и философа обвиняемого в ереси Джордано Бруно 📔 1930 год - газету "Комсомольская правда" наградили первым в СССР орденом Ленина 📔 1949 год - с принятием конституции образована Федеративная Республика Германия 📔 1994 год - на Канском кинофестивале фильм "Криминальное чтиво" режиссёра Квентина Тарантино завоевал "Золотую пальмовую ветвь" 📔 2003 год - Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года.

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