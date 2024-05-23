Четверг, 2️⃣3️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🐢 Всемирный день черепахи 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1592 год - в Венеции инквизиция арестовала итальянского поэта и философа обвиняемого в ереси Джордано Бруно 📔 1930 год - газету "Комсомольская правда" наградили первым в СССР орденом Ленина 📔 1949 год - с принятием конституции образована Федеративная Республика Германия 📔 1994 год - на Канском кинофестивале фильм "Криминальное чтиво" режиссёра Квентина Тарантино завоевал "Золотую пальмовую ветвь" 📔 2003 год - Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года.