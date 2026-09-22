В Самарской области в результате атаки БПЛА погиб человек, четыре пострадали

В Самарской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) погиб один человек, ещё четверо получили ранения.
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