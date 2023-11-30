В чем встречать Новый 2024 год Зеленого Деревянного Дракона: выбираем цвета и стиль

До нового 2024 года остаются считанные недели, и многие уже активно готовятся к его празднованию. О том, как правильно нарядить новогоднюю елку, какие украшения и стилистику выбрать, “РГ” уже писала ранее.
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