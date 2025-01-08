«Нам тыкают в нос террором, а кто в Ленина стрелял? Мы могли в гражданскую войну любого белого генерала легко пристрелить, хоть Колчака, хоть Деникина, хоть Врангеля.
Ответ упрекающим советскую власть
Комментарии
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А
Антон
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3 час.
Олег Самойлов
Милочка! Не пробовала головой думать, а не головкой? Гражданскую войну устроила картавая мразь со подельники! Читать его сочинения надо, а не тереться о табуретку нижней частью!
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42 мин.
Олег Самойлов
А эта мразь живуча!
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41 мин.
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