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Читатели Breitbart поддержали Захарову, уличившую Трасс в незнании географии

Читатели Breitbart поддержали Захарову, уличившую Трасс в незнании географии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила немного пополнить скудные знания министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, предложившей помогать «балтийским союзникам через Черное море» и поставлять Украине оборонительное оружие.

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