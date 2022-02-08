Читатели Breitbart поддержали Захарову, уличившую Трасс в незнании географии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила немного пополнить скудные знания министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, предложившей помогать «балтийским союзникам через Черное море» и поставлять Украине оборонительное оружие.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила немного пополнить скудные знания министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, предложившей помогать «балтийским союзникам через Черное море» и поставлять Украине оборонительное оружие.
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