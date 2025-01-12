❗️Основная задача – это продолжить работу по всей территории разлива мазута, в том числе и в Крыму Глава МЧС России Александр Куренков Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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❗️Основная задача – это продолжить работу по всей территории разлива мазута, в том числе и в Крыму Глава МЧС России Александр Куренков Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.