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Названа главная задача российских военных летом 2025 года

Названа главная задача российских военных летом 2025 года

Главной задачей российских военных летом 2025 года будет создание буферной зоны, обеспечение безопасности присоединенных регионов, заявил в разговоре с «Лентой.

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