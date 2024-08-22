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salekhard.online

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Войти в вагон, как в музей. Жители Салехарда и Лабытнанги вновь встретили «Поезд Победы»

Войти в вагон, как в музей. Жители Салехарда и Лабытнанги вновь встретили «Поезд Победы»

Каждый из его девяти вагонов – ожившие страницы Великой Отечественной войны с участниками тех далёких событий.

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