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Глава ФФККР Горшков заявил после допуска Валиевой, что здравый смысл восторжествовал

Глава ФФККР Горшков заявил после допуска Валиевой, что здравый смысл восторжествовал

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

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