Шоувумен Лазарева заявила, что ощущает себя слегка пришибленной из-за юбилея

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила в Telegram-канале, что никак не может принять свое 60-летие. По словам шоувумен, она не чувствует и не выглядит на свой возраст, а само представление о 60 годах как о времени для "серьезного отношения к жизни" и "поиска покоя" ей пока совершенно чуждо.