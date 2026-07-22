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Газета.ру

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Шоувумен Лазарева заявила, что ощущает себя слегка пришибленной из-за юбилея

Шоувумен Лазарева заявила, что ощущает себя слегка пришибленной из-за юбилея

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила в Telegram-канале, что никак не может принять свое 60-летие. По словам шоувумен, она не чувствует и не выглядит на свой возраст, а само представление о 60 годах как о времени для "серьезного отношения к жизни" и "поиска покоя" ей пока совершенно чуждо.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Она и так пришибленная.
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