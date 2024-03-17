Сергей Устюгов: «Мне лыжные гонки будут нужны еще, может, не год, а даже два. Главное, чтобы здоровье позволяло»

Накануне Устюгов стал третьем в коньковом спринте на чемпионате России в Малиновке. – Сколько раз за этот сезон возникала мысль: «А нужны ли мне еще лыжные гонки»? – Мне лыжные гонки будут нужны еще, может, не год, а даже два.