Военное обозрение

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Ракетным ударом поражён объект энергетики в Днепропетровске

Ракетным ударом поражён объект энергетики в Днепропетровске

Продолжается нанесение ударов по целям на подконтрольных украинскому режиму территориях. Около 8:00 мск ракетные удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Днепропетровска.

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