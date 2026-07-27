Путин: Россия добьется своих целей в СВО, «нас никому и никогда не сломить»

Россия добьется поставленных целей в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с парламентариями после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
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