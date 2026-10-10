Согласно сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки Вооружённые силы России нанесли удары по энергетическим объектам, задействованным в интересах военно‑промышленного комплекса Украины.
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