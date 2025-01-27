ОАЭ инвестируют в экономику Грузии 6 млрд долларов

Соглашение о прямом инвестировании в экономику Грузии 6 млрд долларов подписали в Объединенных Арабских Эмиратах правительство Грузии и основатель инвестиционной компании Emaar Group Мохаммед Али Рашед Алабар, 27 января сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии.
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