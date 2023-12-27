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Собчак помогла Украине с атакой Феодосии. Но накажут других?

Собчак помогла Украине с атакой Феодосии. Но накажут других?

Политнавигатор Советник главы Крыма Олег Крючков в очередной раз предупредил об уголовной ответственности снимающих результаты украинских атак на полуостров.

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Комментарии
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M
Malina
А от Собчака ли она выродила эту....
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2 час.
Андрей Мельников
Задолбала эта семейка нахалок, что хотят, то и вытворяют. Может сослать куда-нибудь на принудительные работы?
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1 час.
Ivan
если бандеровские ракеты уже долетают до Феодосии и Керчи, то спрашивать надо с генералов, отвечающих за ПВО.
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13 мин.

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