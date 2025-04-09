Священник рассказал об истории и значении праздника Вербное воскресенье

Одним из самых любимых в народе весенних церковных праздников является Вербное воскресенье. В этот день многие, обзаведясь заранее молодыми, только проросшими, веточками вербы или ивы, идут в храм на службу, чтобы их освятить.
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