Четыре причины заменить пластиковое окно

ВГ

Владимир Гусев

Живу в сталинке 1937 года постройки. У меня родные деревянные окна, если смотреть по зазорам, остеклению, шпингалетам - все довольно качественно. Слегка напрягает слоев сто краски, но вроде, кроме корявости покрытия ни на что не влияет.Окна большие, если ставить пластик, то каждое окно обойдется в сотку. Заметил, что пластиковые окна, что поставили раньше, уже поголовно меняют на новые. С чего бы это???...