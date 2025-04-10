Пластиковые окна массово пришли на смену деревянным в начале 2000-х годов. И многие уверены, что установили их раз и навсегда.
Четыре причины заменить пластиковое окно
Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Живу в сталинке 1937 года постройки. У меня родные деревянные окна, если смотреть по зазорам, остеклению, шпингалетам - все довольно качественно. Слегка напрягает слоев сто краски, но вроде, кроме корявости покрытия ни на что не влияет.Окна большие, если ставить пластик, то каждое окно обойдется в сотку. Заметил, что пластиковые окна, что поставили раньше, уже поголовно меняют на новые. С чего бы это???...
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16 час.
Traveller
Так кто ж Вам скажет пло пластиковое одноразовое дерьмо... 🤣
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15 час.
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