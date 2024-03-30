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Проблему вербовки мигрантов экстремистами обсудят на переговорах с Таджикистаном

Проблему вербовки мигрантов экстремистами обсудят на переговорах с Таджикистаном

Проблему вовлечения мигрантов в экстремистские сообщества планируется обсудить в ходе второго раунда переговоров с участием представителей Министерства труда миграции и занятости населения Таджикистана и их российских коллег.

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Комментарии
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E
Eduard
А я не понимаю,как можно купится собственно на копейки,что бы быть уюитым,или сесть на пожизнено? Заработать за это время можно в тысячу раз больше,это же ясно!
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13 час.

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