По итогам проверки нарушений не обнаружили, поэтому груз допустили к ввозу в регион Первую в 2026 году партию свежей хурмы из Киргизии пропустили в Алтайский край после прохождения фитосанитарного контроля.
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