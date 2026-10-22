На Кремлёвском, Садовом и Бульварном кольцах в Москве также переносили воздушные линии под землю. Ранее по проекту «Чистое небо» изменился облик Тверской, Мясницкой, Большой Ордынки, Нового Арбата и других улиц.
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