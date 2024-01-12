NYT: сила Трампа в том, что он обращал внимание на миграцию и экономику

Залогом популярности экс-президента США Дональда Трампа среди избирателей стал правильный подход к вопросу о миграции на южной границе, внимание к экономическим проблемам страны и институциональному кризису в США.
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