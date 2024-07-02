Он тяжело примет: названо место Макрона в "правительстве сожительства"

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем© AP Photo / Ebrahim Noroozi Роль президента Франции Эммануэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, он не сможет принимать решений, включая распоряжения об отправке войск на Украину, заявил РИА Новости эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.