Он тяжело примет: названо место Макрона в "правительстве сожительства"

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем© AP Photo / Ebrahim Noroozi Роль президента Франции Эммануэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, он не сможет принимать решений, включая распоряжения об отправке войск на Украину, заявил РИА Новости эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.
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