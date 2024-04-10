«Революционного ничего нет»: Петербургу пока не добавляют дистанционно-электронного голосования

В ЗакСе рассмотрят инициативу, корректирующую законодательство о выборах Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 10 апреля, намерены рассмотреть инициативу, корректирующую петербургское законодательство о выборах.
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