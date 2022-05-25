В Москве пройдет круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков»

В Москве пройдет круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков»

В столице 26 мая пройдет круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков». Его участниками станут предприниматели, руководители отделов стратегического развития и закупок столичных компаний, а также представители правительства Москвы.

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