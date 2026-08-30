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Вгудок

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Драйв по расписанию. Инсайдер из бывших сотрудников РЖД предлагает рецепт борьбы с брошенными поездами

Драйв по расписанию. Инсайдер из бывших сотрудников РЖД предлагает рецепт борьбы с брошенными поездами

От VG. Управление грузопотоками на сети РЖД часто напоминает борьбу с природными стихиями: периоды «наводнений» из брошенных составов сменяются «засухой» и дефицитом вагонов.

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