Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Центробанк- черная дыра  и « темная лошадка» в нашем государстве. Всех уволить с конфискацией!!! На « черный день» он...Закончена жизнь к...
  • Vasily Golov
    Никаких противоречия между ЧВК и Минобороны не будет,если ЧВК добавит еще партизанскую войну на территории Украины.У...Откровения команд...
  • Анатолий Трунов
    В этом и была основная ошибка Ульянова-Ленина. Он думал, что основанное им государство рабочих и крестьян воспитает в..."Были октябрята, ...

О любимой мантре продвинутых

О любимой мантре продвинутых

Конунг Ингвар   Сергей Феклистов не путайте родину и отечество с государством и властью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
А тёплый унитаз, магазины и прочие блага существуют для того, чтобы кто-то на этом заработал. Отнюдь не из любви к согражданам!  Капитализм на дворе однако!  Если эти благА вдруг станут невыгодны - нас с вами быстро от них отключат.
Ответить
16 час.
М
Мария
Государство у нас, как государство. Хватит уже нытья.
Ответить
2 час.
Александр Полуэктов
&quot; Государство есть продукт общества на известной ступени развития; государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общества в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство» Ф. Энгельс
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх