О любимой мантре продвинутых

А тёплый унитаз, магазины и прочие блага существуют для того, чтобы кто-то на этом заработал. Отнюдь не из любви к согражданам! Капитализм на дворе однако! Если эти благА вдруг станут невыгодны - нас с вами быстро от них отключат.

Александр Полуэктов

" Государство есть продукт общества на известной ступени развития; государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общества в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство» Ф. Энгельс