Школу бокса имени Валерия Секлетина открыли в Ангарске

Школа бокса имени Валерия Александровича Секлетина открылась в городе Ангарске Иркутской области. Это уже третий проект, который реализовала администрация Ангарска совместно с общественной спортивной организацией «Федерация Бокса» и с поддержкой меценатов.
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