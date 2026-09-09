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В Орле суд отказался рассматривать иск фермера к агрогиганту «Черкизово»

В Орле суд отказался рассматривать иск фермера к агрогиганту «Черкизово»

Попытка орловского агрария из Хотынецкого района взыскать почти 1,5 миллиона рублей с крупной структуры агрохолдинга ООО «Черкизово-растениеводство» споткнулась о суровые правила процессуального законодательства.

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