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Спикер парламента Крыма Константинов: в регионе подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами

Спикер парламента Крыма Константинов: в регионе подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами

В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал Владимир Константинов, председатель регионального парламента.

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