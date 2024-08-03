А как это чистить вообще? 30 примеров непрактичного дизайна вещей-пылесборников

Онлайн-сообщество «Вещи, созданные людьми, которым не нужно их чистить» (Things designed by people who don’t have to clean them) публикует фотографии предметов, которые трудно или вообще непонятно как отмывать и отчищать от пыли и грязи.
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