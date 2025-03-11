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Царьград

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"Суверенная" русская культура свернула не туда: Западные поделки заменили отечественным "суррогатом". "А зритель кушает"

"Суверенная" русская культура свернула не туда: Западные поделки заменили отечественным "суррогатом". "А зритель кушает"

"Суверенная" русская культура свернула не туда. Россию спасли от засилья американского кино, но западные поделки просто заменили отечественным "суррогатом" сомнительного качества.

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